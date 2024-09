Il Mase ha allo studio a livello tecnico interventi sul numero degli ambiti (Atem) per la distribuzione gas e in futuro si occuperà anche della scadenza delle concessioni per la distribuzione elettrica, se non altro perché la legge lo richiede. Lo ha detto ieri la viceministra dall'Ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava, rispondendo a u...