La sessione di bilancio entra nel vivo: in commissione Bilancio alla Camera sono stati depositati alla scadenza oggi alle 16 in tutto 4.562 emendamenti al disegno di legge di Bilancio, come si legge dalla tabella elaborata dalla commissione; nel frattempo al Senato è andato avanti l'esame del decreto Fiscale, con la dichiarazione di inammissibilità...