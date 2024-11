È scaduto lunedì in commissione Ambiente del Senato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge 1272 di conversione del DL 153/2024 Ambiente. In allegato sono disponibili le 550 proposte di modifica depositate dai gruppi. La discussione generale dovrebbe cominciare martedì 19 per chiudere i lavori in commissione giovedì 21...