Alla Camera l'Aula esamina il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (C. 2022-A).Lunedì in commissione Ambiente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici (esame atto n. 226), su cui martedì dalle 11:30 sono in programma le audizioni di Cgil, Cisl, Feneal...