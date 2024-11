Convergenza tra maggioranza e opposizione sull'esclusione dagli incentivi per l'efficienza di interventi per l'installazione di caldaie a gas; proposte dall'opposizione per il taglio dei sussidi dannosi per l'ambiente; abbondanza di emendamenti sul servizio idrico. Sono i principali spunti che emergono da una rassegna degli emendamenti “segnalati” ...