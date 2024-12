Prezzi all'ingrosso in flessione in questo scrocio di settimana: il Ttf front month (contratto di gennaio), dopo aver chiuso ieri in calo a 44,7 €/MWh dai 45,6 del giorno precedente, oggi a ridosso della chiusura si scambiava a meno di 42,7. Permane la condizione di backwardation con il differenziale positivo tra prezzi dell'estate 2025 (41,7 oggi ...