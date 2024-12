Con 77 voti favorevoli, 40 contrari e nessun astenuto, oggi l'assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Tra le modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, ricordiamo l'articolo 24, voluto dalla Lega, che consente ai clienti domestici vulnerabili di passare al se...