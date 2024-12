L'assemblea di Elettricità Futura, riunita oggi presso la sede della Luiss Business School a Roma, ha eletto Gianni Vittorio Armani nuovo presidente dell'associazione, per il periodo dal 2025 al 2029. Laureato in ingegneria elettronica, Armani è attualmente Direttore Enel Grids and Innovability. In precedenza, ha ricoperto ruoli apicali nell'indust...