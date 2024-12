Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato il decreto direttoriale 302 del 12 dicembre del 2024, con cui prende nota della rinuncia di cinque progetti di hydrogen valley ai finanziamenti del Piano di ripresa dedicati all'idrogeno. In particolare, Esselunga ha rinunciato a 6,7 milioni in Lombardia, E.On Business Solution a 14 mln in Friuli-Venezia Giu...