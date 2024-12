È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.Si tratta del Testo unico per le rinnovabili...