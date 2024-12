“Stiamo facendo investimenti senza precedenti sulla rete elettrica di Roma, per 1,7 mld al 2028 per il potenziamento e l'ammodernamento della rete, per garantire la resilienza della rete e la continuità del servizio”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative e de...