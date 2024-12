Poco più di 3.800 stazioni di ricarica rispetto alle oltre 18.000 previste, con un utilizzo dei fondi per poco più di 96 milioni di euro rispetto ai 640 circa disponibili. Sono i risultati dei due bandi Pnrr lanciati uno in estate e l'altro in ottobre dal Mase per l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica...