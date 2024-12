Nell'ultima settimana, il ministero dell'Ambiente ha rilasciato quattro decreti di valutazione ambientale positiva per altrettanti progetti eolici e fotovoltaici. Nel dettaglio, il Mase ha dato Via positiva al progetto agrivoltaico di Wood “Argenta 2” da 168,5 MW ad Argenta (FE), in Emilia-Romagna. Ha rilasciato poi il provvedimento unico ambiental...