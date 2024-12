La Banca europea per gli investimenti ha accordato a Iberdrola un prestito verde da 100 milioni di euro per la realizzazione del progetto fotovoltaico “Belpasso”. Il prestito sarà garantito per il 70% da Sace Archimede Guarantee. Il progetto “Belpasso” ha una potenza di 242,78 MWp ed è situato nelle province di Enna e Catania, in Sicilia. Secondo i...