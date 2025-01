Scendono per il secondo giorno consecutivo i gasoli, anche se a piccoli passi. Domani si registrerà un ribasso più corposo che potrebbe proseguire anche venerdì mattina. Le quotazioni in tempo reale del Gasoil su Londra infatti indicano un calo a doppia cifra. Questa mattina la benzina è rincarata di 4 euro per mille litri e il denso Btz di 2 euro...