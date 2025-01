Nell'ultima settimana, il ministero dell'Ambiente ha rilasciato cinque valutazioni d'impatto ambientale positive per altrettanti progetti fotovoltaici in Puglia, Lazio e Basilicata e tre valutazioni d'impatto ambientale negative per tre progetti fotovoltaici in Puglia, Sardegna e Molise. In particolare, hanno ricevuto la Via positiva un progetto ag...