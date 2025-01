Terza flessione consecutiva in Mediterraneo della benzina anche se a piccoli passi, mentre i gasoli hanno ripreso a scendere dopo lo stop di ieri. Tuttavia il cambio euro/dollaro debole non aiuta i rivenditori in sede di conversione. Questa mattina la benzina è arretrata di 1 euro scarso, a fronte di rialzo di 1 euro del risca. Il denso Btz ha guad...