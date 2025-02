Il Comitato per la risoluzione delle controversie e le sanzioni (CoRDiS) della Commissione di regolamentazione dell'energia (Cre), il regolatore francese dell'energia, ha sanzionato per 8 milioni di euro il trader danese Danske Commodities e per 4 milioni di euro la sua controllante, la norvegese Equinor, per violazione dell'articolo 5 del regolame...