Nei giorni scorsi il Gse ha inviato ai proprietari di impianti fotovoltaici in Conto Energia con potenza superiore a 20 kWp le fatture relative agli “extraprofitti”, in applicazione dell'articolo 15-bis del DL 4/2022. Una decisione, scrive Italia Solare in una nota, “che ha colto di sorpresa moltissimi operatori, considerando che la Corte di Giusti...