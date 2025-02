Degli oltre 2,5 miliardi di euro stanziati dal Piano di ripresa per l'idrogeno, una quota “significativa” delle risorse non è stata assegnata a causa della scarsa partecipazione delle aziende ai bandi. Per quanto riguarda le hydrogen valley, dei 57 progetti ammessi a finanziamento per 532 milioni di euro, solo 9 hanno finalizzato il processo autori...