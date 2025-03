Il Clean Industrial Deal e il Piano d'azione per l'auto sono “un'occasione mancata per la neutralità tecnologica”. Lo scrive Assopetroli in un position paper sui due atti europei. I due documenti, si legge in una nota, “avrebbero dovuto tracciare una rotta chiara per la decarbonizzazione dell'industria e della mobilità, ma le scelte compiute sollev...