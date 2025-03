Terna ha messo in consultazione con scadenza per le osservazioni il 20 marzo, lo schema di proposta di disciplina del meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico (Mcse) per lo svolgimento delle aste con periodi di consegna successivi al 2028, che includerà come previsto anche i pompaggi, insieme all'Allegato 8 - Modalità di...