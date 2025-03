La moratoria sull'installazione di impianti eolici e fotovoltaici decisa dalla Sardegna per 18 mesi nelle more della definizione delle aree idonee è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 28/2025 depositata oggi. Una pronuncia in linea con le bocciature delle moratorie introdotte negli anni dalle Regioni.La norma introdott...