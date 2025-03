“Dare piena attuazione al dettato normativo nazionale, garantendo l'operatività della misura agevolativa in parola nelle more dell'adozione della nuova decisione”. È quanto scrive l'Agenzia delle Dogane in una nota diffusa oggi relativa alla riduzione di costo per il Gpl e il gasolio impiegati nelle zone montane, nella Sardegna e nelle isole minori...