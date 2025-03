Si sono aperte ieri a Roma le trattative tra la delegazione di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e i rappresentanti di Utilitalia, Proxigas, Assogas, Anfida, per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore Gas Acqua, in cui operano circa 50mila addetti in quasi 600 aziende, scaduto lo scorso 31 dicembre. La richiesta economica avanz...