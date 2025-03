In punto di volumi l'Europa può già fare a meno del gas russo e il 2025-26 dovrebbe essere l'ultimo anno critico in termini di equilibri domanda-offerta. In punto di prezzo, invece, una ripresa dei flussi certamente allenterebbe le tensioni e per questo basterebbero molto meno dei 130 miliardi di mc all'anno che l'UE prendeva un tempo dall'ex Urss....