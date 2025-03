Auto e camion con il logo “Tour d'Europe” hanno iniziato un viaggio di tre mesi attraverso 20 diversi Paesi europei per dimostrare a cittadini e policy maker il potenziale di decarbonizzazione offerto dai biocarburanti in purezza e miscelati per la decarbonizzazione del trasporto stradale, a fianco di altre soluzioni come elettrificazione e idrogen...