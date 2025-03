Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2025 è pubblicato un comunicato in cui la Corte di Cassazione segnala di aver ricevuto una richiesta del comitato "Energia per tutti" di raccogliere le firme per un referendum che si propone di eliminare gli oneri di sistema dalla bolletta elettrica.Il quesito, che dovrà raccogliere come previsto almeno 500m...