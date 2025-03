Per progetti fortemente innovativi, che spesso insistono sulle stesse aree, come nel caso dell'eolico offshore, si potrebbero “elaborare schemi giuridici più avanzati” di quelli attuali, si potrebbe “ripensare l'idea che il modello dell'autorizzazione debba essere quello più adatto nel campo dell'energia”, per dare “più spazio a un modello concesso...