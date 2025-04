Iren ha esercitato l'opzione call per l'acquisto del 47,23% del capitale sociale di Egea Holding detenuto da MidCo 2024 Srl, società controllata da Egea Spa, al fine di arrivare a detenere il 100% di Egea Holding (v. Staffetta 08/01) . Lo comunica la società in una no...