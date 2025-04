Renato Fiorese

L'assemblea di Gail (Gruppo aziende industriali della lubrificazione di Aispec) ha eletto ieri all'unanimità come nuovo presidente per il periodo 2025-2028 Renato Fiorese (Fio Chemical) e come vice presidenti Carlo Ostino (Fuchs Lubrificanti) e Gianluca Fenaroli (A&A Fratelli Parodi). Fiorese succede a Fabio Parodi...