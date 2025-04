Il Mase ha emanato un decreto favorevole di esclusione dalla procedura di Via per il progetto di Enel di recupero delle dighe di inizio novecento dei laghi Verde e Ballano, che alimentano la centrale di Rigoso (12 MW in provincia di Parma) e che sono in gran parte inutilizzate per lo stato di degrado dei manufatti. L'intervento punta al recupero fu...