Confindustria Energia e i sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Ugl Cimici hanno sottoscritto ieri l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Energia e petrolio, valido per il triennio 2025-2027 e che riguarda circa 40.000 addetti. Un risultato, scrive CE, raggiunto dopo un confronto c...