La rete di ricarica italiana per le auto elettriche cresce ancora: i punti di ricarica a uso pubblico installati nella Penisola al 31 marzo 2025 sono 65.992, in aumento di 11.828 unità nei 12 mesi e di 1.601 unità dall'inizio dell'anno. Lo riferisce Motus-E.Il tasso dei punti di ricarica installati ma in attesa di connessione è diminuito al 15,8...