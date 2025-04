Il Mase ha rilasciato negli ultimi giorni due nuovi decreti di Via positiva per altrettanti progetti di impianti fotovoltaici di grande taglia nel Foggiano per complessivi 153,5 MWp circa. I progetti in questione sono l'agrivoltaico da 75,053 MWp progettato nei comuni di Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Ascoli Satriano dalla Catenaccio Solar Park...