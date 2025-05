Sui circuiti elettronici internazionali le quotazioni del petrolio sono apparse in calo, con il Brent che è sceso sotto quota 65. L'effetto ribassista è arrivato in seguito alla notizia di un aumento delle scorte di greggio e prodotti negli Stati Uniti che gli operatori di mercato apparentemente non si aspettavano (v. tabella), nonché all'incertezz...