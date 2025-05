L'Istituto Bruno Leoni ha pubblicato oggi il paper "Gare idroelettriche: perché sì, perché ora", in cui Serena Sileoni e Carlo Stagnaro espongono una serie di ragioni economiche per cui va considerato desiderabile procedere con l'assegnazione a gara delle concessioni, nonostante la ferma opposizione dei concessionari uscenti, e in secondo luogo arg...