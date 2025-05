Accelerare la diffusione e lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli pesanti elettrici lungo le principali direttrici italiane: è l'obiettivo dell'accordo quadro siglato da Fiap, Motus-E e Uniontrasporti. L'intesa, si legge in una nota, prevede l'avvio di una collaborazione tra le parti volta a realizzare uno studio per individuare ...