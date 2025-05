Greenvolt ha concluso un accordo per la vendita di quattro parchi eolici in Polonia, con una capacità installata complessiva di 33,2 MW, alla società polacca Enea Nowa Energia per un totale di 83,3 milioni di euro.Il parco eolico Skibno, già operativo, si trova nel nord-ovest della Polonia e ha una capacità installata di 10 MW. In fase di costruz...