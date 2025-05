Secondo ribasso consecutivo delle quotazioni in Mediterraneo e di conseguenza in extra-rete in un mercato di maggio agli sgoccioli per il “fine mese”. Questa mattina la benzina ha perso 8 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo 5, il risca 3 e il denso Btz 5 euro per mille chili. Anche se sono stati segnalati aumenti calcolati prende...