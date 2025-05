Tre batoste consecutive in Mediterraneo e tonfo del cambio euro/dollaro stanno determinando un netto recupero dei prezzi d'acquisto in extra-rete. In tre giorni la benzina e il diesel hanno incamerato complessivamente 34 euro per mille litri, il risca 33 e il denso 20 euro per mille chili. Questa mattina benzina e gasoli hanno guadagnato 8 euro per...