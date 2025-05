Secondo ribasso consecutivo dei gasoli, a fronte di un andamento più altalenante di benzina e oli combustibili neri. Domani si dovrebbero registrare ulteriori diminuzioni, eccetto per il denso Btz. Questa mattina la benzina ha preso 1 euro per mille litri e il denso Btz 4 euro per mille chili. I gasoli autotrazione e agricolo hanno lasciato sul ter...