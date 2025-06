Per far decollare i consumi di Gnl e biognl nel settore marittimo servono flessibilità e chiarezza delle regole, in modo da compensare il sovraccosto della molecola che l'Italia sconta rispetto a Spagna e Francia; per il trasporto pesante su gomma è necessario invece un intervento sul costo di acquisto del gas, oltre che sull'asfittico mercato dell...