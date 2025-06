“Farò largo uso di Luca Squeri che sto per nominare mio consigliere”. L'annuncio lo aveva fatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al convegno organizzato da Enilive lo scorso 5 giugno presso la sede della compagnia a Roma. In particolare, Pichetto ha fatto riferimento ai lavori in corso in Europa per la ridefinizione ...