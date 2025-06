Negli ultimi giorni, il ministero dell'Ambiente ha rilasciato quattro valutazioni d'impatto ambientale positive per altrettanti progetti agrivoltaici tra Sicilia e Puglia. In particolare, il Mase ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di AM Energy da 88,53 MW ad Apricena (FG) in Puglia, del progetto di Ilos New En...