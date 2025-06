Il Cds conferma lo stop a due progetti eolici in Sardegna; riprendono invece vita tre Pas per la realizzazione di altrettanti impianti fotovoltaici (due in Puglia e uno in Sardegna); il Tar conferma uno stop della Soprintendenza contro un progetto eolico nella fascia di 3 km da beni tutelati; sospeso il ricorso contro il “contributo Meloni” in att...