Dal 1° luglio 2025 il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per il cliente domestico tipo in servizio di tutela della vulnerabilità sarà di 31,12 centesimi di euro per kWh tasse incluse, in aumento di un 1,9% o di 0,58 cent rispetto al trimestre precedente. Lo fa sapere l'Arera nel consueto aggiornamento trimestrale.L'incremento è dovuto i...