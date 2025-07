Richiesta giornaliera di energia elettrica sulla rete italiana in giugno

Le alte temperature di giugno e in particolare degli ultimi giorni stanno spingendo consumi e prezzi dell'energia elettrica in Italia e in Europa.Nelle contrattazioni di ieri per oggi in Germania il baseload ha chiuso a oltre 138 €/MWh medi, a quasi 145 medi in Olanda e quasi 152 in Belgio, dopo aver sfiorato i 500 € nelle ore serali sul mercato ...