Prezzi d'acquisto in forte aumento sui listini odierni, ma i rialzi saranno più o meno annullati domani dai ribassi registrati ieri pomeriggio dal Mediterraneo in chiusura. Per oggi il Cif Med ha indicato sulla benzina un rincaro di 6 euro per mille litri, sui gasoli autotrazione e agricolo di 13, sul risca di 19 e sul denso Btz di 7 euro per mille...