Movimenti contrastanti sui prezzi alla pompa nella giornata di oggi. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, IP è arretrata di 5 millesimi su benzina e diesel, Tamoil di 1 centesimo, in controtendenza Q8 in aumento di 1 centesimo sulla verde. Il mercato del Mediterraneo ieri pomeriggio ha chiuso in forte diminuzione sui gasoli.Queste son...